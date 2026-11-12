Hombre ejecutado en Dzityá era originario de Guerrero: ¿Qué se sabe del caso?

Un ataque armado registrado en la comisaría de Dzityá, al norte de Mérida, dejó un hombre muerto y una persona detenida, luego de un operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Estatal de Investigación (PEI).

La agresión ocurrió en la calle 69 con 94, sobre la vía que conecta el fraccionamiento Las Américas con el arco vial Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima estaba por ingresar a un negocio de tacos cuando fue atacada a tiros y quedó tendida sobre el pavimento.

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Paramédicos que llegaron al lugar únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras las autoridades aseguraron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes.

¿Quién era el hombre ejecutado en Dzityá, Mérida?

El hombre que perdió la vida en el ataque armado era originario del estado de Guerrero, aunque hasta el momento de los primeros informes la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no había revelado su identidad ni proporcionado detalles que permitieran conocer quién era la víctima.

La corporación informó que el caso derivó de un conflicto entre particulares, pero tampoco precisó cuál era el motivo de la disputa que desembocó en la agresión. Por el momento, las autoridades mantenían abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

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En relación con el ataque, la SSP confirmó la detención de un presunto responsable, quien era originario de Oaxaca. Su captura ocurrió después de que elementos policiacos y agentes de investigación activaron un operativo para localizar a los involucrados en la agresión.

Hasta ese momento, no se habían proporcionado mayores detalles sobre la relación entre el detenido y la víctima, ni sobre las circunstancias específicas que originaron el enfrentamiento. Las autoridades ministeriales y periciales continuaban con las diligencias para determinar el móvil del homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso ocurrió poco más de un mes después del ataque armado contra un hombre conocido como El Marce, registrado el 2 de octubre en el fraccionamiento Montes de Amé, al norte de Mérida.