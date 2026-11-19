El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con medidas enfocadas en garantizar la paridad de género y ampliar la representación de grupos históricamente discriminados.

De acuerdo con el acuerdo avalado por el Consejo General, los partidos políticos nacionales y las coaliciones deberán postular 54 fórmulas de candidaturas pertenecientes a distintos sectores de la población.

¿Cuántas candidaturas deberán postular los partidos?

Del total de acciones afirmativas, al menos 34 fórmulas deberán corresponder a personas indígenas, cuatro a personas afromexicanas, ocho a personas con discapacidad, tres a integrantes de la diversidad sexual y cinco a personas migrantes mexicanas residentes en el extranjero.

La consejera Carla Humphrey Jordan señaló que estas reglas buscan fortalecer los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y paridad de género.

Sin embargo, advirtió que mantener el mismo número de postulaciones aprobado en el proceso electoral anterior no representa un avance suficiente bajo el principio de progresividad de los derechos humanos.

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INE refuerza reglas de paridad de género

El acuerdo también establece que las fórmulas para diputaciones federales deberán integrarse por personas del mismo género.

Se permitirá una fórmula mixta cuando la candidatura propietaria corresponda a un hombre y la suplencia a una mujer. Además, cuando un partido registre un número impar de candidaturas, la fórmula restante deberá integrarse por mujeres.

Otro cambio establece que las listas de representación proporcional que fueron encabezadas por hombres en el proceso 2023-2024 deberán estar encabezadas por mujeres en las elecciones de 2027.

¿Cuándo será el registro de candidaturas para 2027?

Las solicitudes de registro deberán presentarse entre el 22 y el 29 de marzo de 2027, mientras que las sesiones especiales para aprobar las candidaturas se realizarán el 3 de abril.

El 26 de marzo será la fecha límite para solicitar el registro supletorio de candidaturas de mayoría relativa ante el Consejo General.

Para sustituciones por renuncia, el plazo concluirá el 6 de mayo. A partir del día siguiente, las renuncias que se presenten derivarán en la cancelación del registro correspondiente.

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INE reconoce avances, pero advierte falta de representación sustantiva

Durante la sesión también se presentó información sobre el impacto de las acciones afirmativas aplicadas en procesos anteriores.

Estudios elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de México concluyeron que estas medidas han contribuido a incrementar la presencia de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y mexicanas residentes en el extranjero en el Congreso.

No obstante, los análisis advierten que una mayor presencia numérica no necesariamente se traduce en iniciativas, reformas, presupuestos o decisiones legislativas enfocadas en las necesidades de esos grupos.

El INE señaló que este será uno de los retos para avanzar de una representación descriptiva hacia una participación política con efectos sustantivos.

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