La música llegará esta noche a la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2026 con la presentación de Ha-Ash y Matisse, quienes ofrecerán un concierto este jueves 19 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Centro de Espectáculos Montejo.

El espectáculo reunirá a los seguidores de ambas agrupaciones como parte de las actividades musicales de la feria, uno de los eventos de entretenimiento más concurridos de Yucatán durante noviembre.

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Para quienes deseen asistir, los boletos de la zona general ya fueron repartidos de manera gratuita, por lo que el público podrá disfrutar del concierto sin costo en esta área.

En tanto, quienes busquen una experiencia en la zona VIP todavía pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma TusBoletos.mx, con precios que van de los 880 a los mil 100 pesos.

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La presentación de Ha-Ash y Matisse forma parte de la cartelera artística de Xmatkuil 2026, que continúa con espectáculos dirigidos a distintos públicos.