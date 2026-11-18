Un fuerte congestionamiento vehicular se registró sobre la carretera federal 307, en el tramo que conecta a Cancún con Playa del Carmen, luego de que un autobús de transporte de personal y un tráiler protagonizaran una aparatosa colisión justo a la altura del hotel Moon Palace. El percance provocó el cierre total de la circulación en esa dirección, dejando varados a cientos de automovilistas durante largos minutos.

De acuerdo con los reportes preliminares en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió cuando ambas unidades de grandes dimensiones impactaron entre sí, quedando atravesadas sobre la cinta asfáltica.

Debido al tamaño de los vehículos involucrados, todos los carriles de circulación quedaron completamente bloqueados, impidiendo el paso tanto a vehículos particulares como a unidades de carga y transporte turístico que transitan de manera habitual por esta importante vía de comunicación de la Riviera Maya.

​A raíz del bloqueo, se formaron filas kilométricas de automóviles que permanecieron detenidos por más de media hora.

Conductores y pasajeros quedaron atrapados en el intenso embotellamiento a la espera de que arribaran los elementos de la Guardia Nacional División Caminos y las autoridades de tránsito correspondientes para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje de ley y coordinar el retiro de las pesadas unidades mediante el uso de grúas.

​Afortunadamente, tras verificarse el estado de los tripulantes y los pasajeros que viajaban a bordo del autobús de transporte de personal, se confirmó que no hubo personas lesionadas de gravedad ni víctimas que lamentar; el saldo del incidente se limitó únicamente a cuantiosos daños materiales en ambas carrocerías, así como al severo caos vial generado en la zona sur de Cancún.

Filas de vehículos de varios kilómetros se formaron por el accidente. / Foto: Por Esto!

​Mientras la circulación permanecía paralizada, decenas de automovilistas recurrieron a diversas plataformas de redes sociales para manifestar su inconformidad por la demora en la atención del percance y alertar a otros conductores que planeaban salir de Cancún con rumbo a Playa del Carmen, preguntando qué ocurría metros adelante ante la nula movilidad del tránsito.

Tras las maniobras de abanderamiento y el posterior retiro de los vehículos siniestrados, la circulación comenzó a restablecerse de manera paulatina en la zona.