El aguinaldo es una prestación obligatoria para las personas trabajadoras en México y, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), debe entregarse antes del 20 de diciembre.

El artículo 87 de la legislación establece que el monto mínimo corresponde a 15 días de salario para quienes hayan laborado durante todo el año. Las personas que no hayan cumplido 12 meses en su empleo también tienen derecho a recibir la parte proporcional de esta prestación.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo 2026?

La fecha límite establecida por la LFT es antes del 20 de diciembre de 2026.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó que esta prestación debe cubrirse dentro de ese plazo y que puede brindar asesoría gratuita a quienes tengan dudas sobre el monto o enfrenten problemas para recibirlo.

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¿Cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo?

Para una persona que trabajó el año completo y recibe un salario fijo, primero debe calcularse el sueldo diario.

Si el salario mensual es de 20 mil pesos, se divide entre 30, lo que da aproximadamente 666.67 pesos diarios. Esa cantidad se multiplica por 15, por lo que el aguinaldo mínimo sería de alrededor de 10 mil pesos.

En 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, por lo que una persona que perciba ese monto y haya trabajado todo el año tendría derecho, como mínimo, a un aguinaldo de 4 mil 725.60 pesos.

¿Qué pasa si no trabajaste el año completo?

Quienes hayan ingresado durante 2026, renunciado antes de diciembre o terminado su relación laboral sin completar un año conservan el derecho al aguinaldo proporcional.

Para calcularlo, se toma el aguinaldo correspondiente a un año completo, se divide entre 365 días y el resultado se multiplica por los días efectivamente trabajados.

Trabajadoras y trabajadores: Les compartimos, paso a paso, cómo utilizar la plataforma #SIQAL, donde pueden denunciar posibles violaciones a sus #DerechosLaborales o reportar accidentes en sus centros de #Trabajo. Visiten: https://t.co/7gBqG3QdL9 https://t.co/p0YdtzwESy — STPS México (@STPS_mx) November 17, 2026

La Ley Federal del Trabajo establece expresamente que este pago proporcional procede incluso si la persona ya no se encuentra laborando para la empresa al momento en que se entrega el aguinaldo.

El monto final puede ser mayor a 15 días cuando el contrato individual, colectivo o las prestaciones de la empresa establezcan condiciones superiores al mínimo legal.

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