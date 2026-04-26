Desmantelan una fiesta clandestina en Kanasín; reportan 22 detenidos

Una intervención policiaca derivada de denuncias vecinales terminó con la detención de 22 personas y una adolescente hospitalizada, tras el desmantelamiento de una presunta fiesta clandestina en la colonia Melchor Ocampo en Kanasín.

De acuerdo con reportes oficiales, habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un numeroso grupo de jóvenes reunidos en un predio identificado como “Ana Cecilia”, donde presuntamente se consumían bebidas alcohólicas durante la noche.

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En respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Municipal, desplegaron un operativo en el sitio. Al llegar, los agentes confirmaron que en el lugar se realizaba un evento sin los permisos correspondientes, ya que se cobraba una cuota de acceso de 220 pesos, lo que evidenciaba una actividad irregular.

Durante la revisión, los uniformados localizaron a una menor de 16 años, identificada con las iniciales M.C.C., en aparente estado de intoxicación. Paramédicos que acudieron al lugar le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un hospital cercano para su valoración médica.

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Como resultado del operativo, fueron asegurados 21 hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes fueron detenidos y trasladados en unidades oficiales para quedar a disposición de las autoridades competentes, encargadas de determinar su situación jurídica.

Además, varias motocicletas que se encontraban en el sitio fueron aseguradas y puestas bajo resguardo como parte de las diligencias correspondientes.