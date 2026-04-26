Grave accidente en Mérida-Campeche: motociclista impactado por camioneta agrícola

Impactan a motociclista supuestamente cobratorio de una empresa en la carretera federal Mérida-Campeche kilómetro 61×100, frente a la maquiladora de la ciudad, a donde abandero la Policía Municipal y Protección Civil. Al poco rato arribó la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para llevar al herido al Hospital del Bienestar de la ciudad.

Los hechos ocurrieron a las 7:20 de la noche, cuando el motociclista de nombre Daniel Uc Cuy, de la villa de Pomuch, regresaba de su trabajo de cobratorio en una empresa de Bacabchén. Al bajar del puente para cruzar frente a la tienda Óptima, fue impactado por una camioneta comercializadora de insumos agrícolas que no pudo escapar, pues la unidad quedó dañada. Arribó la Guardia Nacional con la patrulla número económico 23995.

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En el lugar llegó un masculino que dijo ser su yerno, ambos de Pomuch, alegando que el herido estaba muy grave. Daniel Uc Cuy fue valorado en la clínica del IMSS y se consideraba trasladarlo a Campeche para su salvación. Mientras tanto, los involucrados no se sabe si estaban en estado inconveniente o si permanecerían en el hospital de la ciudad. El caballo de acero quedó totalmente dañado y fue pérdida completa.

Hasta las 8:30 de la noche seguían los trámites en el lugar, mientras se tomaban acuerdos que favorecieran a ambos. El herido fue enviado al IMSS de Hecelchakán, tras el impacto de la camioneta de la empresa de insumos agrícolas, que no hizo su alto y terminó por mandar al caballo de acero al descanso.