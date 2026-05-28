Movilización en Las Américas, Mérida, por un presunto ataque armado

Fuerte movilización se registra este jueves 28 de mayo en el fraccionamiento Las Américas en Mérida tras el reporte de un presunto ataque armado.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 45-D donde presuntamente una persona habría detonado una arma de fuego. Trasciende que hay una mujer lesionada.

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Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha dado información al respecto mientras se realiza el operativo.

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