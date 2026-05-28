Síguenos

Última hora

Yucatán

INE desecha denuncia contra Moisés Bates y lo ratifica como titular del Iepac

Yucatán / Sucesos

Movilización en Las Américas, Mérida, por un presunto ataque armado

La SSP Yucatán realiza un operativo en el fraccionamiento Las Américas tras la presunta detonación de un arma de fuego.

Por Redacción Por Esto!

28 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Trasciende un ataque armado en Las Américas, Mérida
Trasciende un ataque armado en Las Américas, Mérida / Especial

Fuerte movilización se registra este jueves 28 de mayo en el fraccionamiento Las Américas en Mérida tras el reporte de un presunto ataque armado.

La Policía de Ticul se encargó de la detención del hombre

Noticia Destacada

Arrestan a un hombre en Ticul luego de agredir a su madre

Los hechos ocurrieron sobre la calle 45-D donde presuntamente una persona habría detonado una arma de fuego. Trasciende que hay una mujer lesionada.

Se desconoce la causa de muerte del hombre al Oriente de Mérida

Noticia Destacada

Hallan a un hombre sin vida en un predio de la colonia Cortés Sarmiento de Mérida

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha dado información al respecto mientras se realiza el operativo.

Información en proceso...

Te puede interesar