Confirman ataque armado a una casa en la colonia Bojórquez de Mérida; ya investigan a los responsables

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que autoridades estatales investigan un hecho en el que presuntamente se realizaron detonaciones de arma de fuego contra un predio ubicado en la colonia Bojórquez, en la ciudad de Mérida.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue notificado a través del número de emergencias 9-1-1, luego de que una persona señalara haber escuchado varias detonaciones. Al revisar una de las habitaciones del inmueble, observó que una pared presentaba impactos que, de manera preliminar, corresponden a proyectiles de arma de fuego.

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Tras el aviso, elementos de la SSP acudieron al lugar, donde confirmaron los daños en el predio y procedieron al acordonamiento del área con el fin de preservar los indicios para las investigaciones.

Posteriormente, agentes de investigación tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de quien o quienes pudieran estar relacionados con el ataque.

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La SSP indicó que, debido a que se trata de una investigación en curso, por el momento no es posible proporcionar información adicional sobre el caso, a fin de no comprometer el desarrollo de las indagatorias.