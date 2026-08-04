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Yucatán / Sucesos

Reportan presunto ataque armado contra un predio en la colonia Bojórquez de Mérida

El presunto ataque provocó la movilización de elementos de la SSP y la FGE; hasta el momento no hay información oficial.

Por Redacción Por Esto!

4 de ago de 2026

1 min

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La SSP Yucatán no ha dado información oficial al respecto
La SSP Yucatán no ha dado información oficial al respecto / Cortesía

La madrugada de este martes se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Bojórquez, en Mérida, tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra un predio.

De acuerdo con información difundida, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 4:00 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle 59 entre 102 y 104.

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Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de la SSP, quienes presuntamente aseguraron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) habría iniciado las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

De manera preliminar, trascendió que los disparos habrían sido dirigidos contra el inmueble y que no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, esa información permanece sin confirmación oficial.

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Las autoridades ministeriales realizarían las investigaciones para esclarecer lo sucedido, establecer el posible móvil de la agresión e identificar a quien o quienes estarían involucrados. Se espera que la SSP o la FGE emitan información oficial conforme avancen las indagatorias.

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