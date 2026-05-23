Violencia en Oxkutzcab: ataque armado deja saldo de un motociclista lesionado; la SSP ya investiga el caso

Un hecho violento alteró la tranquilidad en el sur de Yucatán este sábado 23 de mayo de 2026. Una persona resultó lesionada tras ser alcanzada por una bala mientras transitaba por las calles del municipio de Oxkutzcab. Las autoridades estatales ya se encuentran desplegadas en la zona para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (comunicado SSP/2026/158), la víctima se transportaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por otro sujeto que viajaba en un vehículo similar. Sin mediar palabra de por medio, el agresor accionó un arma de fuego en su contra y posteriormente se dio a la fuga.

Estado de salud de la víctima y primeras indagatorias

Tras el reporte de los testigos y la rápida intervención de los servicios de emergencia, el afectado fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Fuentes oficiales confirmaron que su vida no corre peligro.

Respecto al arma utilizada y los motivos del ataque, la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) adelantaron las siguientes líneas de investigación:

Conflictos previos: La principal hipótesis apunta a que el ataque se debió a diferencias personales previas entre el lesionado y el agresor, descartando inicialmente de forma preliminar un hecho relacionado con el crimen organizado azaroso.

La principal hipótesis apunta a que el ataque se debió a diferencias personales previas entre el lesionado y el agresor, descartando inicialmente de forma preliminar un hecho relacionado con el crimen organizado azaroso. Calibre del arma: Por las características de la herida, los peritos presumen que se trató de un arma de fuego de bajo calibre, un dato que aún deberá ser corroborado mediante los dictámenes balísticos correspondientes.

Debido a que el caso se encuentra en una etapa de investigación, las autoridades civiles han mantenido bajo reserva la identidad de la víctima y los detalles específicos del lugar del ataque para no comprometer las diligencias legales ni entorpecer la localización del responsable.

Operativo en el sur de Yucatán

Elementos de la Policía Estatal, en estrecha coordinación con agentes de la FGE, mantienen un operativo en el municipio de Oxkutzcab y sus alrededores para recabar testimonios, revisar cámaras de seguridad y dar con el paradero de la persona involucrada en esta agresión.

Este tipo de incidentes aislados suele encender las alarmas en el estado, catalogado habitualmente como uno de los más seguros del país, por lo que la resolución de este caso en "la huerta del estado" es de alta prioridad para las corporaciones de seguridad locales.

En Por Esto! seguiremos puntualmente el desarrollo del caso para mantenerte informado sobre los avances de la investigación en el sur de Yucatán.

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