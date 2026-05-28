Mujer resulta herida por disparo de arma de fuego en Las Américas; SSP investiga los hechos

Una mujer resultó lesionada por disparo de arma de fuego este jueves en el fraccionamiento Las Américas, al Noroeste de Mérida, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1, por lo que agentes estatales y paramédicos acudieron de inmediato al sitio para brindar atención a la víctima.

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Tras ser estabilizada en el lugar, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

La SSP indicó que agentes de investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), mantienen abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y localizar a quien pudiera estar relacionado con este caso.

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Las autoridades señalaron que, debido a que se trata de una investigación en curso, no es posible proporcionar más detalles para evitar afectar el desarrollo de las indagatorias legales.

El hecho generó expectación entre vecinos del fraccionamiento Las Américas, donde se registró presencia policiaca y operativo de seguridad mientras se realizaban las primeras investigaciones.