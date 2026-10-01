¿Los has visto? Desaparecen madre y sus dos hijos en Campeche; piden ayuda para localizarlos

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche emitió tres boletines para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Bárbara Méndez Pérez, de 38 años, y los menores Jesús Alberto Arcos Méndez, de 6 años, y José Arcos Méndez, de 5 años, cuyo paradero se desconoce.

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De acuerdo con la información difundida por la dependencia, se tuvo comunicación por última vez con Bárbara el 6 de septiembre de 2026, en San Francisco de Campeche. Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Como parte de los boletines de búsqueda, la comisión proporcionó las características físicas de las tres personas para facilitar su identificación y pidió a la población que, en caso de contar con información que permita localizarlas, la comparta con las autoridades.

Bárbara Méndez Pérez tiene complexión regular, mide 1.48 metros, es de tez morena clara y tiene el rostro ovalado, frente mediana, ojos café claro y redondos, nariz mediana y recta, cabello largo, negro y lacio, mentón ovalado, boca mediana y labios delgados.

La CLBP difundió las fotografías y señas particulares en su ficha oficial.

Por su parte, Jesús Alberto Arcos Méndez tiene complexión delgada, mide aproximadamente un metro, es de tez morena y rostro ovalado. Tiene ojos café oscuro y redondos, nariz pequeña y recta, cabello corto, negro y lacio, mentón ovalado, boca mediana y labios delgados.

En tanto, José Arcos Méndez tiene complexión robusta, mide 96 centímetros, es de tez morena clara y rostro redondo. Sus ojos son café oscuro y redondos, tiene nariz pequeña y aguileña, cabello corto, negro y lacio, mentón ovalado, boca mediana y labios delgados.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero. La información puede proporcionarse al teléfono 981 811 03 46 o a través de los correos electrónicos clbp@segobcampeche.gob.mx y clbpcampeche@gmail.com.