Aprueban en Campeche hasta tres años de cárcel por abandonar a una mujer embarazada

El Congreso del Estado de Campeche aprobó una reforma al Código Penal para incorporar el delito de abandono de mujer o persona gestante, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión para quienes incumplan deliberadamente su obligación legal de brindar asistencia durante el embarazo y pongan en riesgo la vida o la salud de la persona afectada.

Noticia Destacada ¿Los has visto? Desaparecen madre y sus dos hijos en Campeche; piden ayuda para localizarlos

La reforma fue aprobada por unanimidad y establece que las sanciones se aplicarán cuando la falta de apoyo genere un peligro real y comprobable para la mujer o persona gestante.

La modificación busca evitar que las mujeres embarazadas queden en situación de desamparo y carezcan de recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, atención médica y cuidados.

De acuerdo con lo aprobado, el delito se configurará cuando exista una obligación legal de proporcionar asistencia, esta sea incumplida de manera deliberada y la omisión represente un riesgo comprobable para la vida o la salud durante el embarazo.

La iniciativa fue promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, con la adhesión de la diputada Verónica Margarita Roca Méndez, los diputados Elías Noé Baeza Aké y Gaspar de Jesús Nah Miss, así como de la diputada Ana María López Hernández.

Con esta modificación, el Código Penal de Campeche incorpora una figura específica para sancionar el abandono durante el embarazo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la reforma.

JGH