Llega el 2 de octubre el legado Wagner y los nuevos “Misioneros de la Muerte” a la Arena Colonos de Cancún

Llega en fecha histórica a la Arena Colonos el "Legado Wagner" integrado por Silver King, Silver King Jr. y Simón Blanco, quienes chocarán contra los locales "Hijos de la Calle" conformados por el rudo número uno del sureste Corsario Jr., acompañado del Strongman, Rey Espartano y el gran Tizoc.

Mientras que los nuevos “Misioneros de la Muerte”; Texano Jr., Demonio Infernal y Súper Nova se medirán contra el "Comando Aéreo"; Príncipe Cometa, Tiger Fly e Invencible Jr., a partir de las 20:30 horas.

Cartelera del deporte de los costalazos en la que participarán 18 luchadores, con dos batallas en la modalidad de tercias, una de parejas y un mano a mano.

Velada luchística en la cual se presentarán dos dinastías de la Lucha Independiente de México, como son los "Misioneros de la Muerte" y el "Legado Wagner", las cuales se tendrán que medir a dos de las más importantes facciones en el Caribe Mexicano, que son el "Comando Aéreo" y los temibles "Hijos de la Calle".

Por lo que la cartelera Infierno en el Caribe arrancará con un mano a mano de orgullo y a una sola caída, entre Capitán Calico y Rey Águila; para que posteriormente suban al cuadrilátero de la "Arena Colonos" en una lucha de relevos mixtos, Chikitín y el Último Ángel para medirse a la Mujer Salvaje Jr. y la Princesa Maya, aportando estas dos últimas belleza y rudeza sobre la lona.

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En lo que concierne a la primera de las reyertas estelares, en un Choque de Dinastías los visitantes del "Legado Wagner" integrado por Silver King, Silver King Jr. y Simón Blanco, chocarán ante los locales "Hijos de la Calle" conformados por el rudo número uno del sureste Corsario Jr., acompañado del Strongman Rey Espartano y el gran Tizoc.

Cabe señalar que este duelo ya es personal, entre el linaje del Dr. Wagner contra la tercia más odiada y querida de Cancún; por lo que los asistentes disfrutarán de lujo, poder y rudeza de parte de estos seis gladiadores dentro del encordado.

Y para cerrar la velada del viernes 2 de octubre en el inmueble de La Cuchilla, se tendrá una guerra de infarto, al presentarse en una esquina los "Misioneros de la Muerte" conformados por el Texano Jr., Demonio Infernal y Súper Nova, mientras que en la otra estará el "Comando Aéreo" con el Príncipe Cometa, Tiger Fly e Invencible Jr.

Esta lucha súper estelar del Infierno en el Caribe, combinará la experiencia y la rudeza más sanguinaria de México con los "Misioneros de la Muerte", contra la espectacularidad del "Comando Aéreo", que en cada lance desafían a la muerte.

Además, Espartan's Producciones dará una lucha de regalo en una función respaldada por la Comisión de Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del municipio de Benito Juárez, además de contar con el apoyo de Lucha Libre Cancún (LLC).