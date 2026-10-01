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¡Prepara el paraguas! Campeche tendrá lluvias de hasta 150 mm y fuertes vientos este viernes 2 de octubre

El SMN prevé lluvias intensas de hasta 150 mm y ambiente caluroso en Campeche para este viernes 2 de octubre por canales de baja presión y humedad.

Jesús García

Por Jesús García

1 de oct de 2026

1 min

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El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas para Campeche este viernes 02 de octubre.
El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas para Campeche este viernes 02 de octubre. / Alejandro Pech

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de pronóstico a 48 horas donde prevé un escenario de lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la entidad durante el periodo de validez que abarca desde las 08:00 horas del viernes 02 hasta las 08:00 horas del sábado 03 de octubre de 2026.

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Las precipitaciones responderán a la interacción de una circulación ciclónica y vaguadas en niveles altos sobre la región, en combinación con el ingreso de humedad procedente del Golfo de México y del Mar Caribe, así como el acercamiento de la onda tropical número 42.

Lluvias acumuladas y zonas afectadas en Campeche

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, se esperan los siguientes efectos meteorológicos para el territorio estatal:

  • Lluvias intensas: Se prevé un acumulado de 75 a 150 mm con afectación directa en las regiones del norte, centro y sur de Campeche.
  • Riesgos asociados: La autoridad meteorológica advirtió que las tormentas irán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar incremento en los niveles de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones urbanas en zonas bajas.
  • Vientos y oleaje: Se registrarán vientos con dirección variable de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, además de un oleaje estimado entre 1.0 y 2.0 metros de altura en la franja costera de Campeche.

Temperaturas: Prevalecerá el ambiente caluroso

A pesar de las precipitaciones previstas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en toda la Península de Yucatán. Para el estado de Campeche, el termómetro alcanzará temperaturas máximas de 35 a 40 °C en el transcurso del día, por lo que se recomienda a la población mantener medidas de hidratación y protección ante el contraste térmico.

JGH

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