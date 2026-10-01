¡Prepara el paraguas! Campeche tendrá lluvias de hasta 150 mm y fuertes vientos este viernes 2 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de pronóstico a 48 horas donde prevé un escenario de lluvias muy fuertes con puntuales intensas en la entidad durante el periodo de validez que abarca desde las 08:00 horas del viernes 02 hasta las 08:00 horas del sábado 03 de octubre de 2026.

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Las precipitaciones responderán a la interacción de una circulación ciclónica y vaguadas en niveles altos sobre la región, en combinación con el ingreso de humedad procedente del Golfo de México y del Mar Caribe, así como el acercamiento de la onda tropical número 42.

Lluvias acumuladas y zonas afectadas en Campeche

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, se esperan los siguientes efectos meteorológicos para el territorio estatal:

Lluvias intensas: Se prevé un acumulado de 75 a 150 mm con afectación directa en las regiones del norte, centro y sur de Campeche .

Se prevé un acumulado de con afectación directa en las regiones del . Riesgos asociados: La autoridad meteorológica advirtió que las tormentas irán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar incremento en los niveles de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones urbanas en zonas bajas .

La autoridad meteorológica advirtió que las tormentas irán acompañadas de y podrían generar incremento en los niveles de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones urbanas en zonas bajas . Vientos y oleaje: Se registrarán vientos con dirección variable de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, además de un oleaje estimado entre 1.0 y 2.0 metros de altura en la franja costera de Campeche.

Temperaturas: Prevalecerá el ambiente caluroso

A pesar de las precipitaciones previstas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en toda la Península de Yucatán. Para el estado de Campeche, el termómetro alcanzará temperaturas máximas de 35 a 40 °C en el transcurso del día, por lo que se recomienda a la población mantener medidas de hidratación y protección ante el contraste térmico.

JGH