Fuertes lluvias en la CDMX afectarían vuelos en el AICM hoy 1 de octubre; ¿cómo consultar el estatus de tu vuelo?

Las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México, esta vez afectaron las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital, por lo que los viajeros deben estar atentos a las indicaciones de la aerolínea por la que volarán.

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, el AICM dio a conocer que las condiciones climáticas que prevalecen en la terminal aérea podrían afectar a los vuelos programados, tanto llegadas como salidas.

“Debido a las condiciones climáticas que se presentan esta tarde en el aeropuerto y considerando el pronóstico meteorológico para las siguientes horas, puede haber afectaciones a los vuelos”.

“La seguridad de las operaciones es una tarea conjunta entre aerolíneas, la administración aeroportuaria y las autoridades en la materia. Por lo cual, te sugerimos mantener comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo”, destacó en el texto.

Es muy importante que los usuarios se mantengan atentos a los comunicados o publicaciones que puedan hacer las aerolíneas, para poder tomar acciones preventivas y no poner en riesgo su viaje.

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Ante estas condiciones climáticas, una de las recomendaciones más importantes que deben seguir los viajeros es adelantar su salida rumbo al aeropuerto, ya que se puede presentar intensa carga vehicular en el trayecto y provocar que puedan perder el vuelo.

Más vale llegar con mucho tiempo de anticipación y esperar lo que sea necesario para abordar el avión, pero dentro del aeropuerto, para que el estrés no se apodere de ti y no arriesgues el vuelo que te llevará a las vacaciones de tus sueños o cerrar el negocio de tu vida en otro destino.

Puedes seguir a la aerolínea de tu vuelo en todas sus redes sociales y activar las alertas de sus publicaciones, así como tener a la mano el número telefónico en el que te pueden resolver cualquier duda de tu vuelo.

También puedes acceder al sitio web oficial para monitorear cualquier cambio en el itinerario del vuelo que tomarás o que esperas para recibir a alguien, así como seguir las recomendaciones de las autoridades aeroportuarias y de la CDMX, que actualiza de manera constante las condiciones del clima por alcaldía.