Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta frente a Zentralia

Un motociclista resultó lesionado de un pie luego de ser impactado por alcance por una camioneta Chevrolet blanca, cuyo conductor presuntamente no guardó la distancia reglamentaria, cuando ambos circulaban sobre la avenida Corregidora, frente a la plaza comercial Zentralia, en la colonia Asa Poniente.

El accidente ocurrió cuando el guiador de una motocicleta azul, con placas de circulación 93B6B9 del estado de Campeche, avanzaba en dirección al semáforo del cruce con la calle Holché.

Al aproximarse al punto, fue golpeado por la parte trasera por la camioneta Chevrolet blanca, con matrícula DHP-682-B del mismo estado.

A consecuencia del impacto, el motociclista perdió el control de su unidad y terminó proyectado contra el pavimento, donde resultó con lesiones en la pierna derecha.

Tras el reporte, paramédicos de Bomberos Tácticos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y realizar una valoración prehospitalaria.

Aunque presentó molestias por el golpe, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal también arribaron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades por el accidente.

Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones mediante el seguro de la camioneta, evitando que el caso derivara en mayores complicaciones legales. Una vez atendida la situación, las partes pudieron continuar con los trámites correspondientes.