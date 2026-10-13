Menonitas de Campeche estiman pérdidas de 20 millones de pesos tras casi 10 años de disputa por tierras

Tras casi 10 años de disputa legal, integrantes de la comunidad menonita La Trinidad recuperaron la posesión de los predios "El Progreso" y "El Porvenir" con una superficie aproximada de 500 hectáreas. La restitución de las tierras se logró después de que una resolución judicial dejó sin efecto el proceso penal contra Johan Neufeld Wall por una denuncia de presunto despojo.

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Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche acudió a los terrenos para ejecutar la diligencia. Como parte del procedimiento, retiraron los candados que mantenían cerrados los accesos y realizaron un recorrido detallado para verificar la condición actual de los predios. Esto se llevó a cabo luego de que la Jueza de Control, Claudia Cervantes Luna, determinara la nulidad de las actuaciones del expediente y reconociera de manera oficial la posesión de las tierras a favor de la comunidad menonita.

En el sitio estuvieron presentes Johan Neufeld Wall, sus familiares y representantes de los menonitas, así como Luz María Mendoza y el dirigente nacional del Frente para la Defensa del Campo, quienes atestiguaron el proceso.

Tras la apertura de los accesos, la Fiscalía supervisó la restitución y verificó el estado de los predios "El Progreso" y "El Porvenir", con lo cual la comunidad recuperó formalmente la posesión de las tierras y puso fin a un litigio que se prolongó durante casi una década.

El conflicto original derivó de una denuncia por presunto despojo presentada por Luis Eduardo Huitz Villareal en contra de Johan Neufeld Wall. A lo largo del litigio, los afectados sostuvieron que contaban con la documentación para acreditar la adquisición legal de los terrenos, mientras que el proceso judicial mantuvo en incertidumbre a decenas de familias durante años.

Cabe recordar que, en julio pasado, alrededor de 40 familias habían denunciado desalojo irregular y un conflicto legal que afectaba de manera directa a más de 50 personas vinculadas con la localidad.

En ese entonces, los menonitas advirtieron que el litigio les impedía trabajar los predios y les generaba severas pérdidas económicas, las cuales estimaron cercanas a los 20 millones de pesos durante el periodo de conflicto debido a la imposibilidad de sembrar las tierras.

La resolución actual abre finalmente la posibilidad de que los integrantes de La Trinidad reactiven de inmediato las actividades agrícolas en los terrenos recuperados, luego de casi 10 años de incertidumbre sobre su uso y ocupación.

JGH