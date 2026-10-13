Hallan a hombre sin vida a orillas del mar en la carretera Isla Aguada–Sabancuy

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este martes 13 de octubre a un costado de la carretera federal Isla Aguada–Sabancuy, en el municipio de Carmen, Campeche, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y autoridades encargadas de realizar las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado boca abajo, cerca de la orilla del mar, a la altura del kilómetro 56 de dicha vía federal. La víctima vestía una playera blanca y un short negro y, hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad ni las circunstancias en las que perdió la vida.

Tras el hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Secretaría de Marina, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes. El hecho generó la presencia de unidades de seguridad en este tramo carretero que comunica a las comunidades costeras del municipio de Carmen.

Hasta ahora, no se ha confirmado la causa del fallecimiento ni si el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche. También permanece pendiente la identificación del hombre y el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.

JGH