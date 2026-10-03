Menonitas ganan disputa territorial en Hopelchén: Jueza falla a su favor tras casi 10 años y recuperan 500 hectáreas

Tras casi una década de conflicto por la posesión de 500 hectáreas de los predios El Progreso y El Porvenir, en Hopelchén, este viernes llegó a su fin el litigio que mantenía enfrentados a integrantes de la comunidad menonita La Trinidad y a Luis Eduardo Huitz Villareal. Los menonitas acudieron a la audiencia en la Sala de Juicios Orales, en la capital del Estado, donde la Jueza de Control, Claudia Gabriela Cervantes Luna, determinó la nulidad de las actuaciones del expediente y reconoció la posesión de las tierras en disputa a favor de este grupo.

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El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, explicó que la marcha y plantón en Palacio de Gobierno fue pausada luego de una reunión sostenida el martes con autoridades del Poder Ejecutivo y funcionarios del Poder Judicial, quienes ofrecieron realizar una revisión minuciosa del expediente para agilizar una resolución. Señaló que la prioridad era destrabar el conflicto antes de que concluya, en aproximadamente 15 días, el actual ciclo agrícola, pues cada semana que las tierras permanecían sin ser trabajadas representaba pérdidas para los productores.

La resolución reconoció la posesión de las tierras en disputa a favor de los menonitas. / Alejandro Balan

Rodríguez Gómez recordó que los abogados de los menonitas plantearon durante la audiencia la nulidad de los actos realizados dentro del expediente, al argumentar que existían diversas inconsistencias, entre ellas un poder que calificaban como inválido. Afirmó que la documentación presentada no acreditó la posesión de Huitz Villareal y que la legalidad favoreció a los menonitas.

El dirigente advirtió que el conflicto generó pérdidas millonarias para los productores. Explicó que cuando fueron despojados de las tierras había alrededor de 300 hectáreas sembradas de sorgo a punto de cosecharse, con un valor estimado de seis millones de pesos, posteriormente se habría perdido otro ciclo agrícola calculado en siete millones y, de prolongarse el litigio, se hubiese sumado una pérdida similar. Con ello, estimó que el daño económico pudo haber llegado a los 20 millones de pesos.

Rodríguez Gómez celebró que la restitución de las tierras permitirá reactivar de inmediato la producción, pues aseguró que los menonitas podrán sembrarlas prácticamente en una semana. Añadió que ello representará empleos, movimiento económico e ingresos, e insistió en que el objetivo era que el conflicto se resolviera mediante la aplicación de la ley y con apego al debido proceso.

JGH