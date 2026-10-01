"Repara" TSJE daño a menonitas si hubo violación en juicio por despojo de tierras

Si durante el proceso se vulneró algún derecho fundamental de Johan Neufeld Wall, el Poder Judicial de Campeche deberá repararlo. Así de contundente fue el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ante el caso del menonita acusado del presunto despojo de 500 hectáreas en Hopelchén, quien mañana enfrentará una audiencia 'fundamental' y, finalmente, contará con un traductor de alemán bajo para garantizar su derecho a la defensa.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Pedro Alcudia Vázquez, informó que el traductor ya está dispuesto para asistir al imputado durante la audiencia en la Sala de Juicios Orales, al reconocer que la barrera del idioma constituye una condición de vulnerabilidad que debe ser atendida para evitar la afectación de sus derechos fundamentales.

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Explicó que los hechos denunciados se remontan a 2015, con querellas presentadas en 2015 y 2018, mientras que la vinculación a proceso ocurrió en 2019. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de juicio, con el desahogo de entrevistas y pruebas aportadas por las partes, por lo que acumula una secuela procesal de casi siete años desde la vinculación.

Alcudia Vázquez señaló que el Poder Judicial realiza un análisis exhaustivo del expediente y advirtió que, si se acredita alguna violación procesal o de un derecho fundamental, se tendrán que buscar las herramientas legales para repararla.

La representación legal de Neufeld Wall promovió un incidente para declinar la competencia de la Jueza de Control estatal, Claudia Gabriela Cervantes Luna, al argumentar que los predios en disputa son terrenos nacionales y que, por ello, el asunto debería ser atendido por instancias judiciales federales.

Al respecto, el presidente del TSJE confirmó que dicho incidente se encuentra en trámite y bajo análisis, por lo que se revisará la totalidad de la secuela procesal y el material probatorio para determinar cuál es la autoridad competente, siempre respetando las distintas etapas del procedimiento.

Además, reveló que la Comisión General de Disciplina Judicial del Estado ya tiene radicado un expediente derivado de la queja de responsabilidad administrativa presentada por la defensa del productor menonita. Precisó que este procedimiento es independiente del fondo del juicio penal y deberá sustanciarse para determinar si existió alguna irregularidad.

El magistrado explicó que la Comisión, creada durante su administración como instancia previa al Tribunal de Disciplina Judicial previsto para 2028, analiza también las vertientes relacionadas con una eventual responsabilidad administrativa o conflicto de interés, figuras contempladas en la legislación correspondiente.

Finalmente, indicó que ya se han aplicado medidas provisionales relacionadas con el conflicto y que estas permanecen bajo análisis integral. El objetivo, dijo, es que el proceso avance con rapidez ante las autoridades competentes, se determinen responsabilidades cuando corresponda y se garantice justicia para ambas partes.

La audiencia de mañana, subrayó Alcudia Vázquez, será fundamental para encaminar el proceso hacia su resolución, luego de casi una década desde el inicio de los hechos denunciados.