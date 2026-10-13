Lluvias provocan deslave en la carretera Candelaria–Salto Grande; habitantes temen posibles tragedias

Las últimas e intensas lluvias registradas en la región provocaron un deslave en el tramo carretero Candelaria–Salto Grande, donde el escurrimiento de agua a través de las alcantarillas habría contribuido a las afectaciones del terreno, generando preocupación por las condiciones de seguridad para los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación.

El incidente mantiene bajo vigilancia el área afectada, debido al riesgo que representa el reblandecimiento del suelo durante la actual temporada de precipitaciones, cuando la acumulación y el flujo constante de agua pueden ocasionar nuevos desprendimientos de tierra y daños en la superficie de rodamiento de la región.

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Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar precauciones al circular por el tramo, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones del camino, especialmente al aproximarse al punto donde se registró el deslave.

El riesgo aumenta durante las lluvias intensas, ya que la humedad puede debilitar el terreno y favorecer nuevos desplazamientos de tierra, lo que podría comprometer la seguridad de quienes utilizan esta carretera para trasladarse entre Candelaria y las comunidades cercanas.

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Asimismo, es importante evitar maniobras bruscas, mantener una distancia prudente entre vehículos y prestar atención a cualquier irregularidad en la vía, a fin de prevenir accidentes. En caso de observar nuevos desprendimientos, acumulaciones de agua o daños adicionales en la carretera, se recomienda reportarlos oportunamente a los servicios de emergencia.

Las condiciones del tramo deberán mantenerse bajo observación mientras persistan las precipitaciones.