CFE anuncia apagón en 26 comunidades de Hopelchén este sábado 19 de septiembre; ¿cuánto durará?

Este sábado, veintiséis comunidades del municipio de Hopelchén se quedarán sin energía eléctrica durante ocho horas, debido a trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual ha denominado “trabajos bajo licencia en muerto en línea de media tensión”. Cuatro comunidades no sufrirán afectaciones.

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A través de un comunicado dirigido solamente a agentes y comisarios municipales, y a comisarios ejidales, más no a toda la población en general, esa empresa informó que estos trabajos iniciarán a las 8 de la mañana y concluirán a las 4 de la tarde, y, de acuerdo a información obtenida, los trabajos se realizarán en líneas de distribución eléctrica en donde se han detectado fallas que han provocado interrupciones en el servicio.

“Pedimos la comprensión por las molestias que estos trabajos ocasionen, ya que se realizan con la finalidad de mejorar el servicio, y en el caso de que los trabajos programados concluyan antes del horario establecido, se restablecerá sin previo aviso”, dice el comunicado.

De acuerdo al escrito, toda la zona norte del municipio, parte del centro, la región de Dzibalchén y toda la región conocida como La Montaña sufrirán la interrupción de la energía eléctrica.

Las comunidades que no tendrán energía eléctrica durante ocho horas serán Xculoc, San Antonio Yaxché, Chunyaxnic, Xcalot Akal, San Bernardo Huechil y Bolonchén de Rejón; estas pertenecen a la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, en la zona norte del municipio.

En la zona centro del municipio se quedarán sin servicio Katab, El Poste, Yaxché Akal, Xcupil, Santa Rita Becanchén, Komchén y toda la cabecera municipal, respectivamente.

Asimismo, Pakchén, Chencoh, Dzibalchén e Iturbide; estas comunidades pertenecen a la Junta Municipal de Dzibalchén. No aparecen las comunidades de Ramón Corona ni El Pedregal, pero sí aparece la población de Carlos Cano Cruz, que está en el municipio de Campeche.

Y de la región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén, las comunidades que también se quedarán sin energía eléctrica son Cancabchén, Chunchintok, Xmejía, Ukum, Xmabén, Chanchén, Pach-Uitz, Chun-Ek e Xkanhá, respectivamente.

Las comunidades que también no aparecen en esa lista son Ich-Ek, Crucero San Luis, San Francisco Suc Tuc y San Juan Bautista Sahcabchén, respectivamente, que están en la zona centro del municipio.

Por otro lado, David Rivero Medina, comisario municipal de Xcupil, dijo que desde la noche del viernes y madrugada del sábado activará la bomba de agua potable para llenar el tanque elevado, y abrirán las válvulas desde la madrugada del mismo sábado para que el agua se distribuya a las redes hidráulicas y la gente tenga agua desde muy temprano, e indicó que la gente deberá tomar igual sus previsiones.

JGH