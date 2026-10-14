Vinculan a proceso a cinco funcionarios y exservidores del Smapac Campeche por presunto desvío de siete mdp

Cinco funcionarios y exservidores públicos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de recursos públicos por cerca de siete millones de pesos mediante el pago de servicios que no habrían sido realizados.

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Entre los imputados se encuentra el actual director del organismo operador, Fernando “N”, quien junto con Juan Carlos “N”, Rafael “N”, Christian “N” y Álvaro Daniel “N” deberá enfrentar el procedimiento penal por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la dependencia municipal.

Las investigaciones señalan que el mecanismo habría consistido en autorizar pagos por servicios supuestamente contratados por el Smapac, aunque los trabajos correspondientes no se habrían ejecutado.

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Para justificar las operaciones se utilizaron facturas emitidas por una persona física identificada como Suheidi “N”, quien presuntamente habría participado en la triangulación de los recursos.

Como parte de las medidas cautelares impuestas, Juan Carlos “N”, tiene prohibido salir del estado de Campeche sin autorización judicial, cuyo imputado acumula cinco vinculaciones a proceso en distintas causas penales relacionadas con asuntos administrativos y financieros.