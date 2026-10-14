Volcadura en el kilómetro 56 de la carretera Carmen-Campeche moviliza a la Guardia Nacional

Se registra la volcadura de un automóvil sobre la carretera federal Carmen-Campeche. Hasta el momento se habla sólo de daños materiales de consideración.

Según los reportes, el hecho ocurrió la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 56 entre Sabancuy e Isla Aguada , en el tramo federal antes referido.

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El guiador de la unidad siniestrada habría perdido el control del volante, terminando fuera de la cinta de rodamiento para luego sufirir la volcadura.

En el lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) , quienes se encargaron de abanderar la zona para alertar al tráfico vehicular que pasaba en ese momento.