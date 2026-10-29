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Francisco Farías Bailón deja Movimiento Ciudadano y se suma al Partido Verde en Campeche

El diputado federal Francisco Farías Bailón confirmó su salida de Movimiento Ciudadano para sumarse al Partido Verde en Campeche y anticipó que más militantes podrían abandonar MC.

Por Alejandro Pech

29 de oct de 2026

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El diputado federal Francisco Farías Bailón hizo oficial su salida del partido Movimiento Ciudadano.
El diputado federal Francisco Farías Bailón hizo oficial su salida del partido Movimiento Ciudadano. / Alejandro Pech

En conferencia de prensa, el Diputado Federal Francisco Farías Bailón confirma que abandona el partido Movimiento Ciudadano para sumarse al Verde Ecologista de México.

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Esto al informar que llega con dos nombramientos, como Delegado Nacional del partido Verde en Campeche y como Coordinador de la Tercera Circunscripción.

Esto en compañía por Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputado local y presidente Estatal del Partido Verde Ecologista, quien manifestó que con la llegada de Farías crecerán.

Al mismo tiempo el diputado Federal indicó que encabezará una desbandada de más militantes de MOCI, al señalar que hubo traiciones y malos tratos, que en su momento no fueron atendidos por el dirigente moral naranja, Eliseo Fernández Montúfar, al señalar que no se va peleado, y sí en buenos términos para sumarse a la coalición con los partidos PT y Morena.

JGH

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