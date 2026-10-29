Francisco Farías Bailón deja Movimiento Ciudadano y se suma al Partido Verde en Campeche

En conferencia de prensa, el Diputado Federal Francisco Farías Bailón confirma que abandona el partido Movimiento Ciudadano para sumarse al Verde Ecologista de México.
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Esto al informar que llega con dos nombramientos, como Delegado Nacional del partido Verde en Campeche y como Coordinador de la Tercera Circunscripción.
Esto en compañía por Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputado local y presidente Estatal del Partido Verde Ecologista, quien manifestó que con la llegada de Farías crecerán.
Al mismo tiempo el diputado Federal indicó que encabezará una desbandada de más militantes de MOCI, al señalar que hubo traiciones y malos tratos, que en su momento no fueron atendidos por el dirigente moral naranja, Eliseo Fernández Montúfar, al señalar que no se va peleado, y sí en buenos términos para sumarse a la coalición con los partidos PT y Morena.
JGH