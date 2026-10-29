Clima en Campeche viernes 30 de octubre: prevén lluvias en vísperas de Día de Muertos

Las celebraciones de Día de Muertos en Campeche podrían desarrollarse bajo condiciones de cielo variable y lluvias intermitentes durante este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, debido a la presencia de una zona de baja presión que favorecerá la formación de chubascos aislados y dispersos en la región.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones previstas serían de intensidad ligera a moderada, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros, aunque no se descarta que se presente alguna tormenta aislada. Las lluvias no serían constantes, sino que se registrarían de manera intermitente y en diferentes puntos durante el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente relativamente cálido durante el día, mientras que por las noches y al amanecer las condiciones serán más frescas. Este panorama acompañaría las actividades tradicionales de los Fieles Difuntos, como las visitas a los cementerios y los eventos culturales programados en distintos municipios del estado.

¿Llegará un frente frío a Campeche la próxima semana?

Los pronósticos también mantienen la posibilidad de que un frente frío llegue a la región entre el jueves 5 y viernes 6 de noviembre, acompañado de un evento de norte que podría generar cambios importantes en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, su llegada e intensidad todavía están sujetas a la evolución de los modelos de pronóstico.

Por ello, quienes participen en las celebraciones de Día de Muertos deberán considerar la posibilidad de lluvias pasajeras durante sus actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante el posible cambio de tiempo previsto para la próxima semana.

JGH