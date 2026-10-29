Atropellan a dos repartidoras de mandaditos en Ciudad del Carmen y terminan hospitalizadas

Dos mujeres resultaron gravemente lesionadas luego de ser atropelladas por un automóvil particular cuando circulaban a bordo de una motocicleta de servicio de mandaditos, en calles de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Conductor ignora el alto y provoca fuerte choque en Ciudad del Carmen; atienden a dos personas

El aparatoso accidente ocurrió sobre la Ampliación de la avenida 56, en su cruce con la calle 25, donde las dos mujeres se desplazaban en una motocicleta gris, con dirección hacia la Glorieta del Camarón.

Sin embargo, al llegar a dicha intersección, fueron impactadas por un automóvil Nissan Versa, color plata, cuyo conductor presuntamente intentó ganarles el paso, provocando que ambas ocupantes salieran proyectadas y terminaran sobre el pavimento.

A consecuencia del fuerte impacto, la mujer que conducía la motocicleta sufrió una probable fractura en el hombro derecho, mientras que su acompañante presentó una importante inflamación en el rostro, luego de golpearse directamente contra el concreto.

Socorristas atendieron a las dos accidentadas y las trasladaron de urgencia a un hospital local. / Israel Lozano

Debido a la gravedad de sus lesiones, ambas mujeres recibieron atención de emergencia y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica y atención especializada.

Por su parte, el conductor del automóvil permaneció en el lugar y posteriormente fue presentado ante las autoridades de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades. Las unidades involucradas fueron retiradas y trasladadas al corralón correspondiente.

El automovilista manifestó que se haría responsable de los gastos y daños ocasionados mediante la intervención de su compañía aseguradora, con la intención de llegar a un acuerdo y evitar mayores complicaciones legales.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar la responsabilidad de los involucrados en este accidente, mientras que las dos mujeres permanecen bajo atención médica.

JGH