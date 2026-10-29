Festival de Día de Muertos en Pomuch 2026: mapa de accesos, calles cerradas, estacionamientos y horarios del Paseo de Pixanes

El Festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo 2026 se realizará este sábado 31 de octubre en la localidad de Pomuch, municipio de Hecelchakán, Campeche, con una jornada de actividades culturales, exposiciones, concursos de altares y el tradicional Paseo de Pixanes, uno de los momentos centrales de la celebración.

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Para quienes planean asistir, los organizadores difundieron una cartelera de actividades y dos croquis que permiten identificar los principales espacios del festival, así como estacionamientos, paraderos de transporte, baños públicos, cierres de calles y rutas de evacuación.

¿Qué actividades habrá en el Festival de Pomuch el 31 de octubre?

La programación comenzará a las 9:30 de la mañana con la realización de un mural alusivo al Día de Muertos en el Cementerio Principal de Pomuch.

A las 10:00 horas se presentará la exposición documental Pomuch en el Archivo General, mientras que de 10:15 a 15:30 horas se desarrollará un ciclo de conferencias en la Escuela Primaria Pablo García.

El Festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo 2026 se celebrará el sábado 31 de octubre. / Especial

El Kíiwik, mercado al aire libre, abrirá a las 10:30 horas en el Campo Deportivo. También habrá exposiciones fotográficas, muestras artísticas y actividades relacionadas con la memoria y las tradiciones de la comunidad.

Por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, se impartirá un taller de alfarería y cartonería con cuota de recuperación. A las 17:00 horas comenzará el concurso y exposición de altares.

¿A qué hora será el Paseo de Pixanes en Pomuch?

Una de las actividades más esperadas será el Paseo de Pixanes, programado para las 18:00 horas del sábado 31 de octubre.

De acuerdo con la cartelera, el recorrido partirá del Cementerio Principal y avanzará por la Calzada de los Muertos. Su entrada está prevista para las 19:15 horas.

A las 19:00 horas se realizará la inauguración del festival, mientras que a las 20:00 horas se llevará a cabo la entrega de una ofrenda y un rezo al difunto Juan Balam Chi.

La programación también contempla una representación del Pok ta Pok a las 20:15 horas, premiaciones a las 21:15 horas y presentaciones artísticas durante la noche.

¿Dónde estacionarse durante el Festival de Pomuch 2026?

El croquis oficial identifica tres zonas de estacionamiento para los visitantes:

Campo de los Ídolos, sobre calle 1, entre calles 14 y 25.

Calle 15, esquina con calle 13.

Campo Benito Juárez, sobre calle 29, entre calles 12 y 14.

Estas áreas aparecen señaladas con la letra E en los mapas del festival. Los asistentes podrán consultarlas antes de ingresar a la zona de actividades, donde también se indican restricciones a la circulación.

¿Dónde habrá baños públicos y transporte?

El plano de servicios identifica baños públicos en el Campo Benito Juárez, Mercado Principal, Palacio de la Junta Municipal, Comisaría Ejidal, Escuela Primaria Pablo García y calle 13, entre calles 14 y 14 A.

Asimismo, se encuentran señalados paraderos de autobuses, combis y mototaxis, así como módulos de información turística, puntos de comida y panaderías.

Entre los espacios que concentrarán actividades destacan el Cementerio Principal, la Escuela Primaria Pablo García, el Campo Deportivo y los bajos del Palacio de la Junta Municipal.

¿Qué calles estarán cerradas durante el festival?

La Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche difundió un croquis de vialidades que identifica tramos con cierre de calles en la zona de actividades.

El mapa también diferencia las rutas destinadas a unidades de emergencia, las salidas de emergencia y las rutas de evacuación, por lo que se recomienda a los visitantes consultar la señalización oficial antes de desplazarse por la localidad.

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Los cierres están representados en el plano mediante líneas punteadas de color oscuro, mientras que las rutas de evacuación aparecen en amarillo y las salidas de emergencia en verde.

Para evitar contratiempos, se recomienda utilizar los estacionamientos señalados y atender las indicaciones del personal encargado del operativo durante la celebración.

Con esta información, las familias y visitantes podrán organizar su recorrido por el Festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo 2026, conocer los horarios de las actividades y ubicar los principales servicios disponibles durante la jornada.

JGH