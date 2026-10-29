Conagua clausura dos pozos de agua en Cayal, Campeche, tras detectar irregularidades

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró dos pozos de agua en la localidad de Cayal, municipio de Campeche, luego de detectar irregularidades relacionadas con el control y la medición del recurso hídrico durante una inspección realizada como parte del Programa Nacional de Inspección 2026.

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De acuerdo con la dependencia federal, personal del Departamento de Inspección y Medición constató que ambos pozos carecían de bitácoras y de medidores instalados en sus respectivos trenes de descarga, equipos necesarios para conocer la cantidad de agua extraída y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para su aprovechamiento.

Ante estas irregularidades, los inspectores procedieron a la clausura de los dos pozos. La Conagua informó que evaluará las presuntas infracciones a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, por lo que todavía está pendiente determinar las faltas correspondientes y las posibles sanciones administrativas.

Las estructuras carecían de bitácoras obligatorias y de medidores instalados en los trenes de descarga. / Especial

La dependencia explicó que los sistemas de medición permiten llevar un registro de los volúmenes de agua utilizados y comprobar que la extracción se realice conforme a las disposiciones aplicables. Su ausencia dificulta verificar el aprovechamiento del recurso y el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios.

La clausura forma parte de las acciones de inspección y vigilancia que la Conagua desarrolla en Campeche durante 2026. La institución señaló que continuará con estas revisiones para detectar posibles incumplimientos en el uso de las aguas nacionales.

Hasta el momento, el comunicado no precisa quiénes operaban los pozos, qué cantidad de agua extraían ni a qué actividad estaban destinados. Tampoco informa si su clausura afecta el suministro de agua a alguna comunidad o establecimiento.

JGH