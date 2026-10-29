Choque múltiple en el malecón de Champotón deja tres autos dañados y caos vial

Tras perder el control del volante, el guiador de un Chevrolet Cavalier, con placas del Estado de Campeche, colisionó a dos vehículos que se encontraban estacionados en el malecón de Champotón.

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El choque múltiple ocurrió la noche de este jueves, sobre el carril interno de la avenida Carlos Sansores Pérez de esta ciudad porteña.

Al pegar el volantazo, el guiador de Cavalier colisionó primeramente a un Volkswagen Jetta, placas de Chiapas, y luego a un Kia Optima con placas de Campeche.

Según los reportes preliminares, tras el accidente no se reportan personas lesionadas, sólo daños materiales de gran consideración.

Al lugar arribó la Policía Municipal, quienes se encargaron de abordar a las partes involucradas, las cuales llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras.

El percance generó un prolongado embotellamiento sobre el carril interno de esta importante vialidad costera, cuello de botella con la península de Yucatán.

JGH