Marina retira 160 kilos de basura de Playa Bonita en Campeche durante jornada de limpieza

Un total de 160 kilogramos de basura fueron retirados de Playa Bonita, en Campeche, durante una jornada de limpieza realizada el miércoles 28 de octubre, en la que participaron 39 personas, entre personal naval y civiles, como parte de las acciones para reducir la presencia de residuos en las zonas costeras.

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Durante los trabajos se recolectaron 16 bolsas de basura, cuyo contenido fue trasladado al basurero municipal para su disposición. La actividad formó parte de la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas de México, desarrollada con la participación de distintas instituciones federales y estatales.

En la jornada participaron elementos de la Secretaría de Marina, así como personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche, el Campamento Tortuguero de Playa Bonita, la Central Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Capitanía de Puerto de Campeche.

Personal naval y voluntarios civiles sumaron esfuerzos para sanear la zona balnearia costera. / Especial

Para apoyar las actividades se dispuso de una ambulancia con personal de Sanidad Naval, a fin de brindar atención médica en caso de alguna emergencia, además de un vehículo recolector para el traslado de los residuos reunidos durante la jornada.

La limpieza se llevó a cabo como parte de las acciones de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), que promueve la participación de instituciones y ciudadanos en el cuidado de los ecosistemas costeros.

JGH