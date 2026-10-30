IEEC de Campeche seguirá con presidenta provisional; nueva designación podría tardar hasta un año

En sesión extraordinaria se declaró desierto el proceso para designar a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo que Clara Concepción Castro Gómez permanecerá al frente del organismo de manera provisional.

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Esto ocurrió luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no lograra reunir los ocho votos requeridos para elegir a una nueva presidenta del organismo local, por lo que quedó pendiente la votación entre las dos aspirantes propuestas: Roxana Elizabeth Rodríguez y Maritza Dinorah.

Ante esta situación, Clara Concepción Castro Gómez continuará al frente del organismo con un nombramiento provisional por tiempo indefinido, pese a que se había iniciado el procedimiento para designar a una nueva titular.

La propia consejera confirmó la determinación, luego de que el Consejo General del INE declarara desierto el proceso de selección para ocupar la presidencia del organismo electoral local.

Mientras tanto, permanecerá la incertidumbre sobre quién será la persona encargada de encabezar el organismo responsable de vigilar los procesos electorales en Campeche. Esta situación prolongará el actual esquema institucional, mientras el INE prepara una nueva convocatoria, cuyo proceso de selección podría extenderse entre 10 meses y un año.

“Seguimos trabajando, seguimos llevando los procedimientos que tenemos en puerta, como la consulta de presupuesto participativo que realizaremos en 2026. El acuerdo del Consejo General del INE determina que, al declararse desierta la presidencia, mi nombramiento provisional continúa en los términos establecidos desde 2024”, manifestó Clara Castro.

De esta manera, después de la polémica generada por el proceso de selección, la estructura del organismo permanecerá sin cambios, mientras continúa con los preparativos para el próximo proceso electoral en Campeche, en el que los partidos políticos competirán por diputaciones locales y federales, alcaldías y la gubernatura.

Distintos actores políticos locales, incluso desde el Congreso del Estado, mantienen señalamientos sobre presuntos actos anticipados de precampaña, en medio de las disputas por la conducción de los órganos electorales, tanto a nivel estatal como nacional.

JGH