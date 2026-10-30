¿Dónde está Shaday Abigail? Buscan a estudiante de 13 años desaparecida en Escárcega

Una adolescente de 13 años, identificada como Shaday Abigail Sánchez Pool, fue reportada como desaparecida en el municipio de Escárcega, Campeche, luego de que se perdiera su rastro cuando se dirigía a la escuela, de acuerdo con un boletín de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP).

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Según la ficha, la menor fue vista por última vez el jueves 29 de octubre de 2026, cuando se dirigía a la Escuela Secundaria General Número 13. Al momento de su desaparición vestía una playera blanca, pantalón deportivo azul y tenis grises. También llevaba un abrigo verde y beige, así como una mochila negra.

Las autoridades locales piden la colaboración de la ciudadanía para recopilar datos sobre su paradero. / Especial

La adolescente es de tez morena clara, complexión media, mide aproximadamente 1.45 metros, tiene cabello corto, lacio y castaño, ojos cafés y rostro redondo. Como señas particulares presenta una verruga en el pómulo derecho y una cicatriz en la rodilla izquierda, características que podrían facilitar su identificación.

La Comisión Local de Búsqueda solicita la colaboración ciudadana para obtener información que permita localizarla. Cualquier dato puede proporcionarse a través de WhatsApp al 981 107 0768 o mediante una llamada al 981 811 0346, números incluidos en el boletín de búsqueda.

JGH