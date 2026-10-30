Síguenos

Última hora

Yucatán

Dan prisión preventiva a “Monstruo” por el feminicidio de su esposa en Chicxulub Pueblo

Campeche / Sucesos

Persona convulsiona dentro de una casa de empeño en Campeche y moviliza a paramédicos

Una persona sufrió convulsiones dentro de una casa de empeño de la avenida Álvaro Obregón. Paramédicos lograron estabilizarla, pero rechazó ser trasladada a un hospital.

Por Redacción Por Esto!

30 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Persona convulsiona en casa de empeño de la avenida Álvaro Obregón y moviliza a paramédicos
Persona convulsiona en casa de empeño de la avenida Álvaro Obregón y moviliza a paramédicos / Dismar Herrera

Una persona fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud luego de comenzar a convulsionar al interior de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón.

La menor Shaday Abigail Sánchez Pool, de 13 años, desapareció en el municipio de Escárcega, Campeche.

Noticia Destacada

¿Dónde está Shaday Abigail? Buscan a estudiante de 13 años desaparecida en Escárcega

Esta situación generó preocupación en el lugar, por lo que los empleados del establecimiento dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Al lugar arribaron los paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizar al afectado, quien se negó a ser trasladado a un hospital.

Finalmente, la persona decidió retirarse por sus propios medios y caminar hacia su domicilio, sin que fuera necesario su traslado a un centro médico.

JGH

Te puede interesar