Persona convulsiona dentro de una casa de empeño en Campeche y moviliza a paramédicos

Una persona fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud luego de comenzar a convulsionar al interior de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón.

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Esta situación generó preocupación en el lugar, por lo que los empleados del establecimiento dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Al lugar arribaron los paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizar al afectado, quien se negó a ser trasladado a un hospital.

Finalmente, la persona decidió retirarse por sus propios medios y caminar hacia su domicilio, sin que fuera necesario su traslado a un centro médico.

JGH