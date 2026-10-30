Topes sin visibilidad provocan accidente entre dos vehículos en tramo de Champotón

Choque entre dos vehículos a la altura de la ex hacienda San Luis Carpizo, en Champotón, se atribuye a la poca visibilidad en topes reductores de velocidad.

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Al menos daños materiales de consideración arrojó un accidente carretero que involucró a dos vehículos sobre la carretera Campeche - Carmen, a la altura de la ex hacienda San Luis Carpizo, en Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró alrededor de las 5:20 horas de la madrugada de este viernes.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Pick Up L200, con placas CR-4324B del Estado de Campeche, y un Nissan, con placas YYE693H del Estado de Campeche.

Según los reportes, uno de los conductores no ha precisado cuál intentó rebasar; sin embargo, debido a la poca visibilidad en los topes reductores de velocidad, perdió el control del volante y derrapó, provocando el impacto contra el otro vehículo.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar la zona y abordar a las partes involucradas, respectivamente.

Afortunadamente, en el percance no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración.

Cabe mencionar que en este tramo carretero han ocurrido varios accidentes, presuntamente relacionados con la falta de visibilidad de los señalamientos viales, principalmente de los topes reductores de velocidad que hay a la altura de la ex hacienda San Luis Carpizo.

JGH