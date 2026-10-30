Choque de trenes en España: familiares de mexicano desaparecido llegan a Madrid; SRE les brinda apoyo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que familiares del mexicano que continúa desaparecido tras el choque de trenes en Toledo, España, llegaron este viernes 30 de octubre de 2026 a Madrid, donde fueron recibidos por personal de la Embajada de México.

A través de su cuenta de X, la Cancillería señaló que el titular de la Sección Consular de la representación diplomática recibió a los familiares del connacional y les brinda acompañamiento en las gestiones relacionadas con el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo.

La dependencia precisó que mantiene comunicación con los familiares desde que se reportó la desaparición del ciudadano mexicano.

¿Qué se sabe del mexicano desaparecido tras choque de trenes en España?

La SRE confirmó que el connacional continúa sin ser localizado, por lo que la Embajada de México mantiene contacto permanente con las autoridades españolas involucradas en la atención del accidente.

La Cancillería explicó que el personal consular acompaña a los familiares que llegaron a Madrid y continuará apoyándolos en los trámites y gestiones correspondientes.

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Hasta el momento del mensaje, las autoridades mexicanas no habían informado sobre la localización del connacional ni ofrecido nuevos detalles sobre su situación.

Embajada de México mantiene coordinación con autoridades españolas

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la representación diplomática en España mantiene comunicación y coordinación con las autoridades locales para proporcionar el apoyo que resulte necesario.

La dependencia también reafirmó su compromiso con la protección y asistencia de las personas mexicanas en el extranjero.

Sobre el lamentable accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, la @SRE_mx informa que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional que lamentablemente continúa desaparecido. El día de hoy, arribaron a Madrid y fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada. Les ha acompañado y seguirá apoyando en las gestiones correspondientes. Asimismo, la Embajada mantiene coordinación y comunicación permanentes con las autoridades locales involucradas para dar apoyo en lo que se requiera. La Cancillería reitera su compromiso con la protección de personas mexicanas en el exterior — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 30, 2026

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo y dejó víctimas mortales y personas lesionadas.

La Cancillería continuará con el acompañamiento consular a los familiares del mexicano desaparecido, mientras las autoridades españolas realizan las diligencias correspondientes.

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