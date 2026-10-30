Ni un traste sucio ni trabajo pendiente: así esperan los yucatecos a sus difuntos en Janal Pixán

De acuerdo con las creencias transmitidas a través de las generaciones, a los difuntos no se les debe dejar ninguna tarea pendiente durante su visita al mundo terrenal, por lo que numerosas familias yucatecas se apresuran a limpiar sus viviendas, lavar los trastes, deshierbar los solares y reparar las albarradas, convencidas de que sus seres queridos merecen una cálida bienvenida durante el Janal Pixán.

Estas labores representan una muestra de respeto y cariño hacia los pixanes, por lo que los habitantes procuran mantener sus hogares en orden y preparar los alimentos que sus familiares acostumbraban disfrutar en vida.

Noticia Destacada Mercado Renacer del Campo Yucateco ofrecerá ingredientes para preparar pibes de Janal Pixán en Mérida

El poblador Ernesto Kumul y su familia ya realizan sus preparativos, recogiendo la basura, lavando los trastes y acomodando las albarradas para evitar que se desplomen. Explicaron que, según la tradición, no se debe dejar trabajo a los muertos, pues se dice que durante la noche pueden escucharse ruidos de las ánimas cuando limpian las casas.

Por su parte, Aurora Martín, ciudadana, señaló que es considerado una falta dejarles alguna tarea a los finados, pues deben ser recibidos como invitados especiales que regresan únicamente para disfrutar de las ofrendas de sus familiares.

En tanto, Beatriz Chel Rosado, habitante de la comisaría de Chan San Antonio, manifestó que cree en el retorno de las ánimas durante estas fechas, pues considera que los seres queridos permanecen vivos mientras sean recordados con amor.

Las creencias también se mantienen mediante relatos de los adultos mayores, como el de Anacleta Dzib Cen, una de las antiguas rezadoras de la comunidad, quien aseguró haber visto una figura blanca que le recordó a su difunto esposo.

Noticia Destacada ¿Qué día se pone el altar de Janal Pixán? Estas son las fechas en Yucatán

Según contó, cuando intentó abrazarla, la figura desapareció ante sus ojos. También mencionó que los animales perciben la presencia de los pixanes, pues los ladridos de los perros y el cacareo de las gallinas durante la madrugada suelen interpretarse como señales de su cercanía.

En la comisaría de Cabichén, las familias también limpian sus terrenos y preparan los alimentos tradicionales, entre ellos tortillas hechas a mano, atole, vaporcitos, tamales, relleno negro y pibes.

De acuerdo con las costumbres de distintas comunidades, el 1 de noviembre se colocan desayunos para los niños difuntos y el día 2 se ofrecen alimentos para los adultos.

Posteriormente, el 8 del mismo mes se vuelve a ofrendar comida para los pequeños, mientras que a los mayores se les dedica el Chachak waj, elaborado con recado rojo, y el Noj waj, conocido como pib o pan grande.