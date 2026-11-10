Buscan a joven de 22 años en Carmen y a adolescente de 16 en Candelaria, Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó dos fichas de búsqueda para localizar a José Francisco González Sánchez, de 22 años, y a María Victoria Méndez Guillen, de 16 años, quienes fueron reportados como desaparecidos tras salir de sus respectivos domicilios en los municipios de Carmen y Candelaria.

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El primer caso corresponde a José Francisco González Sánchez, visto por última vez el pasado domingo 8 de noviembre, alrededor de las 16:00 horas, al salir de su vivienda en la colonia Antorcha Campesina, en la localidad de Puerto Rico, Ciudad del Carmen.

José Francisco González Sánchez fue visto por última vez el 8 de noviembre en Puerto Rico, Carmen. / Especial

De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, el joven es de complexión robusta, mide 1.53 metros de estatura, tiene tez morena, cara ovalada, ojos oscuros, nariz ancha, boca grande y cabello largo, lacio y negro. Como seña particular, cuenta con una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición vestía camisa playera de licra azul marino, pantalón de mezclilla azul, tenis negros con franjas fosforescentes y llevaba un anillo negro en la mano izquierda.

Por otra parte, en el municipio de Candelaria se busca a la menor María Victoria Méndez Guillen, de 16 años, de quien no se sabe nada desde este lunes 9 de noviembre a las 08:00 horas, cuando salió de su casa ubicada en la colonia Cuauhtémoc.

María Victoria Méndez Guillen desapareció el 9 de noviembre al salir de su casa en la colonia Cuauhtémoc, Candelaria. / Especial

La adolescente es de complexión media, mide aproximadamente 1.52 metros de estatura, es de tez morena, cara redonda, ojos cafés oscuros y cabello negro, lacio y corto hasta los hombros. Vestía blusa negra de cuello redondo, short de seda con rayas amarillas, azules y negras, además de sandalias negras.

La FGECAM solicita a la ciudadanía que cualquier información que ayude a dar con el paradero de ambas personas sea reportada al número telefónico (981) 81-1-94-00 o ante las autoridades locales

JGH