Gobierno de México pagará registro de patentes y marcas a jóvenes de 12 a 29 años; anuncia nuevo programa de apoyo

El Gobierno de México anunció que cubrirá los costos de registro de patentes, marcas, diseños y modelos desarrollados por jóvenes de entre 12 y 29 años, como parte de una estrategia para proteger sus innovaciones y facilitar el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, encabezado este martes 10 de noviembre de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, el director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas, presentó dos apoyos para estudiantes y jóvenes innovadores.

El funcionario explicó que ambas instituciones ofrecerán asistencia técnica para proteger las creaciones y capacitación gratuita para impulsar su desarrollo.

¿Cómo apoyará el Gobierno de México el registro de patentes de jóvenes?

Carlos Torres Rosas informó que Nafin y Bancomext proporcionarán asesoría técnica para registrar diseños, modelos, marcas y, cuando corresponda, patentes.

Además, las instituciones cubrirán los costos de los trámites de registro de propiedad intelectual.

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“Queremos que estas ideas sigan siendo suyas”, expresó el funcionario al reconocer el esfuerzo que requiere desarrollar una innovación.

La intención es que los jóvenes puedan proteger legalmente sus proyectos y conservar los derechos correspondientes sobre sus creaciones.

¿Qué capacitación gratuita recibirán los jóvenes innovadores?

El director de Nafin y Bancomext explicó que el segundo apoyo consiste en cursos gratuitos y acompañamiento para transformar las ideas en proyectos con posibilidades de desarrollo.

Entre los temas que se ofrecerán destacan contabilidad, planeación estratégica, comercio electrónico, redes sociales y servicio al cliente.

Torres Rosas señaló que estas herramientas permitirán dar continuidad a los proyectos después de participar en concursos o presentar prototipos.

¿Quiénes pueden participar en Jóvenes Innovando?

Durante su intervención, el funcionario invitó a estudiantes y emprendedores a incorporarse al programa Jóvenes Innovando, dirigido a personas de 12 a 29 años.

Explicó que los interesados deberán registrar información sobre su proyecto y la etapa de desarrollo en la que se encuentra.

A partir de estos datos, recibirán recomendaciones y una ruta de acompañamiento para continuar con sus innovaciones.

Carlos Torres Rosas destacó que el objetivo es identificar proyectos con potencial y proporcionar herramientas que permitan a sus creadores avanzar en su desarrollo.

El funcionario no precisó durante su discurso una fecha límite de inscripción ni un monto máximo para cubrir los trámites de registro.

IO