Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce a estudiantes de Yucatán por ganar medallas en competencias científicas de Túnez y Brasil

Estudiantes de Yucatán recibieron reconocimientos este martes 10 de noviembre de 2026 durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México.

Entre los jóvenes reconocidos se encuentran alumnos del Instituto Tecnológico de Mérida, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 13, quienes representaron a México en competencias internacionales de investigación científica, tecnología y física.

¿Qué estudiantes del Tecnológico de Mérida ganaron medalla de oro en Túnez?

El equipo integrado por Johan Rodrigo Ferráez Balam, Regina Beatriz Vega Osalde y Julia Patricia Huchín, estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida, fue reconocido por obtener la medalla de oro en el I-Fest 2026, celebrado en Túnez.

Los jóvenes desarrollaron una investigación sobre microorganismos presentes en el kéfir, una bebida fermentada, y su potencial para degradar bioplásticos y PET.

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El proyecto busca explorar alternativas biotecnológicas para atender la contaminación provocada por residuos plásticos.

¿Quién es la estudiante de Yucatán que representó a México en Estados Unidos?

Otro de los reconocimientos correspondió a Eli Camila Chan Gómez, alumna del CBTA número 13, quien representó a México en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Regeneron ISEF 2026, realizada en Estados Unidos.

La estudiante presentó una propuesta sobre el cultivo in vitro del dzidzilché, una planta nativa de la península de Yucatán.

Su investigación está enfocada en la conservación y el aprovechamiento sustentable de esta especie, que tiene importancia para la actividad apícola de la región.

Alumno de la UADY recibe reconocimiento por Olimpiada de Física en Brasil

Durante la ceremonia también se reconoció a Fabricio Guillermo Echeverría Moreno, estudiante de la Escuela Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien obtuvo una medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2026, celebrada en Brasil.

Fabricio formó parte de la delegación mexicana junto con Carlos Vladimir Campos López, Osiel Alejandro Rico Martínez y Daniel Mesa Jaimes, quienes consiguieron medallas y menciones honoríficas.

El encuentro reunió a estudiantes de distintas entidades del país que han destacado en competencias internacionales, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Durante el evento, el Gobierno federal también anunció que impulsará una convocatoria permanente para apoyar a estudiantes mexicanos que obtengan un lugar en competencias académicas internacionales.

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