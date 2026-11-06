Madres buscadoras no pierden la esperanza: buscan a 12 desaparecidos en Campeche

Ante la falta de resultados en la localización de al menos 12 personas reportadas como desaparecidas en la zona sur del estado, la representante del colectivo “Madres Buscadoras” del municipio Escárcega, Wendy Hidalgo Flores, informó que existe la necesidad de ampliar las labores de búsqueda hacia el norte de Campeche. Señaló que entre los casos hay personas cuyo paradero se desconoce desde hace aproximadamente cinco años.

La activista expresó su esperanza de que, ante las gestiones y exigencias del colectivo, las autoridades judiciales intensifiquen los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas.

En su caso particular, el próximo 11 de diciembre se cumplirá un año de la desaparición de su hermano, Jesús Manuel Hidalgo Flores, quien se desempeñaba como empleado de la Dirección Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Escárcega. Pese al tiempo transcurrido, aseguró que no pierde la esperanza de encontrarlo.

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“Estamos pegando las fichas de nuestros desaparecidos. En mi caso, tengo un hermano que no aparece desde el 11 de diciembre de 2025; él es Jesús Manuel Hidalgo Flores. Antier tuvimos una reunión con el fiscal Jackson Villacís Rosado y acordamos que seguiremos trabajando con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas No Localizadas, como lo hemos venido haciendo. Ahora será una búsqueda más extensa, gracias al esfuerzo que hemos realizado al tocar puertas”, manifestó.

Hidalgo Flores indicó que también trabajan en coordinación con otros colectivos de madres buscadoras, entre ellos agrupaciones del vecino Estado de Quintana Roo, donde existen diversos casos de personas desaparecidas.

“Estamos colaborando con buscadoras de Quintana Roo en la búsqueda de don Huerta. Con estas acciones iniciamos las labores del colectivo Madres Buscadoras de Escárcega y cada vez hay más personas que se suman con el mismo objetivo: continuar esta lucha”, señaló.

Explicó que los casos que atienden corresponden a los municipios de Escárcega y Candelaria, así como a la comunidad de Isla Aguada, en Carmen.

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“Personas de Candelaria y Carmen que tienen casos similares se unieron a nuestro colectivo. Estamos concentradas en la búsqueda de las 12 personas que no han sido localizadas. La mayoría tiene varios meses desaparecida, algunos desde mayo, y hay una persona de Candelaria cuyo paradero se desconoce desde hace cinco años”, añadió.

La representante del colectivo también destacó que, gracias a las reuniones con las autoridades judiciales, se ha logrado avanzar en algunas carpetas de investigación, como la correspondiente al caso de don Huerta, originario de Candelaria.

Como parte de estas acciones, desde ayer integrantes del colectivo comenzaron a colocar fichas de búsqueda en distintos puntos de la capital campechana, entre ellos el parque de Santa Ana y otros espacios de gran afluencia, con la intención de obtener información y apoyo de la ciudadanía.

“Estaremos realizando estas labores durante varios días en diferentes puntos de la capital del estado, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos apoye”, concluyó Wendy Hidalgo Flores.