FGR ya le informó a la presidenta Claudia Sheinbaum de investigación sobre presunta corrupción en el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que todavía no tiene confirmación sobre la apertura de una carpeta de investigación por los presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), pese a las denuncias presentadas por posibles irregularidades en el organismo.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que consultó directamente a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el estado de las investigaciones.

Sin embargo, señaló que hasta ese momento no había recibido información precisa sobre los procedimientos iniciados.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las investigaciones de la FGR contra el INE?

La presidenta explicó que la Fiscalía deberá revisar las denuncias existentes para determinar si hay elementos suficientes que permitan iniciar procedimientos penales.

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“Hoy le pregunté y todavía no tenía información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”, declaró.

Sheinbaum también aclaró que la FGR mantiene representación en las reuniones del Gabinete de Seguridad, principalmente mediante el titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Añadió que la fiscal participa ocasionalmente en estos encuentros, dependiendo de su agenda, con una frecuencia aproximada de una vez por semana o cada 15 días.

¿Qué respondió Sheinbaum sobre la presencia de Jorge Montaño en Tabasco?

Durante la misma conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre la asistencia del consejero electoral Jorge Montaño a un informe de gobierno realizado en Tabasco.

Ante la solicitud de una opinión sobre su participación en el evento, Sheinbaum evitó pronunciarse y respondió: “Ya que ellos comuniquen”.

La presidenta mantuvo su postura de que corresponde a las autoridades competentes determinar si las denuncias relacionadas con el INE constituyen posibles delitos y establecer las responsabilidades correspondientes.

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