SEP anuncia convocatoria permanente para apoyar a estudiantes mexicanos que participen en competencias internacionales

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el Gobierno de México impulsará una convocatoria permanente para apoyar a estudiantes que consigan participar en competencias académicas y científicas internacionales, con el propósito de facilitar su asistencia y representación del país.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, celebrado este martes 10 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario reconoció a niñas, niños y jóvenes que han destacado en certámenes de ciencia, matemáticas y tecnología.

Delgado explicó que la convocatoria responde a una instrucción de la presidenta para garantizar acompañamiento gubernamental a quienes obtengan un lugar en competencias fuera de México.

¿En qué consistirá el nuevo apoyo de la SEP para estudiantes?

El titular de la SEP señaló que se establecerá una convocatoria permanente dirigida a estudiantes que hayan conseguido su clasificación a competencias internacionales, con el objetivo de brindarles respaldo para participar.

“La presidenta de México ve las noticias, cómo ustedes van, compiten o tienen alguna medalla, y me pidió que organizáramos una convocatoria permanente”, expresó.

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El funcionario indicó que la intención es que los estudiantes puedan continuar con su preparación y representar a México en encuentros académicos internacionales.

Sin embargo, durante su intervención no precisó los montos de los apoyos, requisitos ni fechas para la publicación de la convocatoria.

¿Qué proyectos científicos presentaron los estudiantes mexicanos?

Durante el encuentro, Mario Delgado destacó diversos proyectos desarrollados por estudiantes de instituciones educativas del país.

Entre ellos mencionó un extintor que utiliza ondas de sonido para apagar fuego, un asistente de salud para adultos mayores, un generador de agua atmosférica y un guante inteligente para interpretar lengua de señas.

También reconoció a jóvenes que han obtenido premios internacionales, como Ángela Olazarán, egresada del Conalep de Papantla, así como a estudiantes destacados en ingeniería, matemáticas y aritmética mental.

Mario Delgado destaca la importancia de la ciencia y las humanidades

En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el secretario afirmó que la educación científica debe fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones a problemas sociales.

Asimismo, destacó la colaboración entre la SEP y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Mario Delgado reiteró que la Nueva Escuela Mexicana busca integrar la ciencia y el humanismo en la formación de los estudiantes, además de impulsar proyectos de innovación que contribuyan al desarrollo del país.

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