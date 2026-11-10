Soya alcanza precio récord de 9,200 pesos por tonelada en Campeche tras severa sequía

Luego de la incertidumbre que hubo sobre el precio de comercialización de la soya en la primera semana de venta de la oleaginosa, este lunes inició bien para los productores cheneros, porque el precio de compra-venta de la tonelada alcanzó los 9,200 pesos en el mercado del vecino estado de Yucatán, el mejor precio de los últimos años.

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En entrevista, Fernando Catzín Aké, secretario general de la Asociación de Productores de Soya, Maíz, Sorgo y otros del Estado de Campeche, informó que ese precio es muy bueno, sobre todo porque se está en el arranque de la trilla, y desde ayer por la tarde la buena noticia la tienen los productores soyeros.

“Es un buen precio con el que se está comercializando nuestra soya, porque en los cuatro años anteriores el precio de compra-venta al inicio de la trilla no llegaba ni a los 7,300 pesos y al final de la cosecha no llegaba a los 8,000 pesos la tonelada”, expresó.

A pregunta expresa de por qué este año el precio de comercialización es bueno al iniciar prácticamente la trilla, dijo que es debido a la escasez, porque por la prolongada sequía y la falta de lluvia fue un mal año para los productores que sembraron soya.

Fernando Catzín Aké destacó que es el precio de arranque más alto registrado en los últimos cuatro años. / Mauriel Koh

“Estamos enviando pura ‘lenteja’ a Yucatán porque la soya está muy pequeña, no creció, no tiene casi nada de aceite y es casi puro bagazo”, externó el líder productor.

Mencionó que la poca soya que se está trillando en los campos cheneros, principalmente en las comunidades menonitas, se está llevando a la Hidrogenadora Yucateca y a Crío, empresas que están comprando toda la soya que se pudo lograr en la región de Los Chenes.

Expuso que en este año se sembraron alrededor de 50,000 hectáreas de soya, de las cuales el 50 por ciento se perdió, que vienen siendo unas 25,000 hectáreas. Se logró una cantidad similar de superficie pero con poca producción, porque por cada hectárea se estaría sacando en promedio unos 300 kilos.

Productores califican el ciclo agrícola como negativo por las graves pérdidas causadas por el estiaje.

“Pretendemos obtener unas 70 u 80 mil toneladas de soya en este año, muy inferior a las 130,000 toneladas que obtuvimos el año pasado, es decir, casi el 50 por ciento de la producción total, y es que el tamaño de la soya es muy pequeño y está como un grano de lenteja”, agregó.

“En definitiva, este año nos fue muy mal con la producción de soya porque la fuerte y prolongada sequía nos afectó mucho, aunado a que no llovió lo suficiente para lograr una buena cosecha”, concluyó.

JGH