Frente Frío 5 traerá más lluvias a Campeche este 14 y 15 de noviembre; alertan a viajeros por carreteras

Ante los efectos del Frente Frío número 5 que mantendrá lluvias y chubascos en Campeche durante este viernes y hasta mañana sábado, la Secretaría de Protección Civil, Seprocicam, exhortó a la población a extremar precauciones, principalmente a quienes tengan previsto viajar por carreteras estatales e interestatales durante el fin de semana, debido a las condiciones meteorológicas que podrían reducir la visibilidad y complicar la circulación.

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El titular de la dependencia, Anuar Dager Granja, informó que las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde de este viernes, mientras que por la noche disminuirían; sin embargo, para mañana sábado se prevé la permanencia de algunos chubascos. Ante este panorama, pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante las lluvias.

Anuar Dager Granja, titular de la Seprocicam, señaló que las lluvias se intensificarán la tarde del viernes y bajarán por la noche. / Especial

El funcionario recordó que, aunque hasta el momento solamente dos frentes fríos han tenido repercusiones en el país durante la presente temporada, los pronósticos apuntan a una actividad más intensa, pues se estiman alrededor de 56 sistemas frontales entre 2026 y 2027, debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Por ello, advirtió que la población deberá mantenerse alerta ante los próximos eventos meteorológicos.

Dager Granja insistió en la importancia de tomar previsiones al conducir, especialmente durante los viernes y fines de semana, cuando aumenta el desplazamiento de personas que regresan a sus hogares desde el interior del Estado o viajan hacia otras Entidades. Recomendó manejar con precaución, disminuir la velocidad ante pavimento mojado, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes.

La Seprocicam reiteró que la prevención será fundamental durante los próximos meses, ante una temporada que podría registrar un mayor número de frentes fríos, por lo que pidió no minimizar los pronósticos de lluvias y consultar permanentemente la información meteorológica oficial.

JGH