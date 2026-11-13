Ejecutan a hombre de 64 años en Mamantel, Carmen; sujetos armados escapan en motocicleta

Un hombre de aproximadamente 64 años fue asesinado a balazos en la comunidad de Mamantel, municipio de Carmen, luego de que dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron y dispararon contra él para después escapar del lugar.

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El ataque ocurrió sobre la calle Luis Donaldo Colosio, cerca de la calle Emiliano Zapata, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal para verificar lo ocurrido.

Al llegar, los uniformados encontraron al adulto mayor tendido sobre la vía pública, con una herida que aparentemente fue provocada por un proyectil de arma de fuego a la altura de la espalda. Al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron al hombre y abrieron fuego en su contra. Tras cometer el ataque, los responsables escaparon y hasta el momento no se informó sobre alguna detención relacionada con el homicidio.

Los policías municipales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), por lo que agentes ministeriales y personal especializado acudieron para realizar las diligencias correspondientes, levantar indicios y comenzar las investigaciones para esclarecer el asesinato.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las actuaciones ministeriales. Hasta el momento, no se dieron a conocer la identidad de la víctima ni el posible motivo del ataque.

JGH