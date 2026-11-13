EU prevé acuerdos comerciales con México y Canadá pese a incertidumbre por el T-MEC: Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su confianza en que el Gobierno de Donald Trump alcance acuerdos comerciales con México y Canadá, pese a las diferencias arancelarias y la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una entrevista con la cadena CNBC, este viernes 13 de noviembre de 2026, el funcionario estadounidense se refirió a las perspectivas de las negociaciones comerciales con los dos principales socios de su país en América del Norte.

"Soy optimista con respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales con Canadá y México", declaró Bessent.

¿Qué dijo Scott Bessent sobre las negociaciones del T-MEC?

El secretario del Tesoro realizó estas declaraciones al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias de las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Bessent no ofreció detalles sobre los avances de las negociaciones ni estableció fechas para la firma de nuevos acuerdos.

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Sus declaraciones ocurren después de que, en julio, la administración Trump decidió no extender por otros 16 años la vigencia del T-MEC en sus condiciones actuales.

Sin embargo, el tratado continúa vigente, mientras los tres países mantienen abierto el proceso de revisión y las negociaciones sobre sus diferencias comerciales.

Estados Unidos mantiene revisión de aranceles comerciales

Durante la entrevista, Bessent destacó el trabajo del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para aplicar medidas arancelarias mediante investigaciones sobre presuntas prácticas comerciales desleales.

El funcionario se refirió a los ajustes de la política comercial estadounidense posteriores a las resoluciones judiciales que limitaron algunos de los gravámenes previamente establecidos por Washington.

La revisión del T-MEC ocurre mientras México busca reducir los aranceles impuestos por Estados Unidos a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se expresó "optimista" por el resultado del acuerdo comercial entre EEUU, México y Canadá. https://t.co/G3GDnRXypK — Jesús García 🐦 (@JesusGar) November 13, 2026

Trump mantiene amenaza de duplicar aranceles a México por caravanas migrantes

Las declaraciones de Bessent también se producen un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera que podría duplicar los aranceles a los productos mexicanos si el Gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene el avance de caravanas migrantes hacia Estados Unidos.

El mandatario estadounidense no precisó qué impuestos comerciales serían modificados ni anunció una fecha de aplicación.

Durante su entrevista, Bessent no hizo referencia directa a esta advertencia, por lo que sus declaraciones sobre las negociaciones con México no constituyen una confirmación de que la amenaza arancelaria haya sido retirada.

La posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales permanece abierta, aunque todavía no se han anunciado compromisos definitivos entre los gobiernos de América del Norte.

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