Tractocamión termina fuera de la vía y paraliza la circulación en la carretera Campeche-Carmen

Una unidad tipo tractocamión terminó fuera de la cinta de rodamiento tras derrapar cuando circulaba sobre la carretera federal Campeche Carmen.

Noticia Destacada Camioneta se sale de la carretera Escárcega-Champotón y termina consumida por el fuego

El hecho ocurrió este viernes, a la altura de las instalaciones de la ex hacienda de San Luis Carpizo, en Champotón.

Por ahora, el percance mantiene cerrado el tráfico vehicular en ambos sentidos, en lo que una grúa del servicio particular se encarga de remolcar a la pesada unidad.

En el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, GN, quienes se encargaron de abanderar la zona. No se reportaron personas lesionadas.

JGH