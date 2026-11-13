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Tractocamión termina fuera de la vía y paraliza la circulación en la carretera Campeche-Carmen

El tractocamión terminó fuera de la carretera, cerca de San Luis Carpizo, en Champotón; la circulación permanece cerrada en ambos sentidos y no hay personas lesionadas.

Por Jorge May

13 de nov de 2026

1 min

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Un tractocamión derrapó cuando circulaba sobre la carretera federal Campeche-Carmen.
Un tractocamión derrapó cuando circulaba sobre la carretera federal Campeche-Carmen. / Jorge May

Una unidad tipo tractocamión terminó fuera de la cinta de rodamiento tras derrapar cuando circulaba sobre la carretera federal Campeche Carmen.

Una camioneta color blanco sufrió un aparatoso accidente sobre la carretera federal Escárcega Champotón.

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El hecho ocurrió este viernes, a la altura de las instalaciones de la ex hacienda de San Luis Carpizo, en Champotón.

Por ahora, el percance mantiene cerrado el tráfico vehicular en ambos sentidos, en lo que una grúa del servicio particular se encarga de remolcar a la pesada unidad.

En el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, GN, quienes se encargaron de abanderar la zona. No se reportaron personas lesionadas.

JGH

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